Saisonfinale im Frauenfußball: SGM Wendlingen/Ötlingen beendet Landesliga-Saison auf Platz drei

Zwei Unentschieden und eine Niederlage, das ist die Bilanz der hiesigen Frauenfußball-Teams am letzten Spieltag. Die SGM Wendlingen/Ötlingen schloss die Saison in der Landesliga nach dem 1:1 gegen den TGV Dürrenzimmern auf Platz drei ab, in der Staffel 2 der Regionenliga beendete der TSV Deizisau nach dem 1:2 gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach II die Runde auf Platz neun und schaffte damit den Klassenverbleib. In der Staffel 3 verabschiedete sich die SGM Wendlingen/Ötlingen II mit einem 2:2 gegen den 1. Göppinger SV aus der Liga und steigt ab.