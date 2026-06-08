Saisonfinale im Frauenfußball: SGM Wendlingen/Ötlingen beendet Landesliga-Saison auf Platz drei

Zwei Unentschieden und eine Niederlage, das ist die Bilanz der hiesigen Frauenfußball-Teams am letzten Spieltag. Die SGM Wendlingen/Ötlingen schloss die Saison in der Landesliga nach dem 1:1 gegen den TGV Dürrenzimmern auf Platz drei ab, in der Staffel 2 der Regionenliga beendete der TSV Deizisau nach dem 1:2 gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach II die Runde auf Platz neun und schaffte damit den Klassenverbleib. In der Staffel 3 verabschiedete sich die SGM Wendlingen/Ötlingen II mit einem 2:2 gegen den 1. Göppinger SV aus der Liga und steigt ab.

Landesliga Bereits vor der Partie stand fest: Die Gäste aus Dürrenzimmern hatten Platz zwei und damit die Teilnahme an der Relegation sicher. Die SGM aber wollte ihren 3. Tabellenplatz verteidigen. So war es ein Spitzenspiel, in dem es aber doch nicht mehr um so viel ging. Wendlingen/Ötlingen war über weite Strecken das spielbestimmende Team und erarbeitete sich einige gefährliche Offensivaktionen. Bis zur Pause führte das aber nicht zum Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel ging dann Dürrenzimmern in Führung: Ina Steinmetz traf in der 52. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern ins linke Eck zum 1:0. Die Antwort der SGM ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zehn Minuten später erzielte Leonie Hammley den verdienten Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase versuchte die SGM nochmals, den Siegtreffer zu erzwingen, es blieb jedoch beim 1:1-Unentschieden. Und auch, wenn es nicht zu einem der beiden vorderen Plätze reichte, waren bei der SGM am Ende alle mit dem Saisonverlauf zufrieden.

Landesliga

Die Deizisauerinnen schlossen eine nicht ganz einfache Saison auf dem 9. Platz ab, der Klassenverbleib war schon vor dem letzten Spieltag gesichert. Gegen Oppenweiler/Sulzbach II waren die Deizisauerinnen von Beginn an gut im Spiel, erarbeiteten sich Torchancen, belohnten sich aber zunächst nicht. In der 7. Minute ging stattdessen die SGM mit einem einfachen Doppelpass durch Janina Streule in Führung. Vor der Halbzeit gelang den Deizisauerinnen jedoch der Ausgleich zum 1:1 nach einem sehenswerten Freistoß von Claudia Lopes, den eine Gegenspielerin ins eigene Tor lenkte. In der zweiten Hälfte verloren die Deizisauerinnen dann den Zug zum Spiel und liefen des Öfteren hinterher. So ging Oppenweiler/Sulzbach in der 70. Minute nach einem Eckball und einem anschließenden Kopfball von Anna Kraus erneut in Führung. Beim 1:2 aus Deizisauer Sicht blieb es. Anschließend gab es auf der Hinteren Halde einige Abschiede verbunden mit den entsprechenden Dankesworten: Tina Kirchschlager, Katha Koch, Claudia Lopes und Marie Breier beenden ihre Karriere, Marina Barth, Sarah Linke und Michelle Siegel treten berufsbedingt vorerst kürzer.