Nach dem Triumph von Lou Jeanmonnot als Nachfolgerin von Franziska Preuß geht der Sieg im Biathlon-Gesamtweltcup auch bei den Männern nach Frankreich. Das deutsche Team verpasst die Top-Plätze.
20.03.2026 - 17:20 Uhr
Oslo - Biathlet Éric Perrot hat sich vorzeitig zum ersten Mal den Triumph im Gesamtweltcup gesichert. Der 24 Jahre alte Franzose kam im Sprint beim Saisonfinale in Oslo auf den dritten Rang und ist damit nicht mehr von der Topposition zu verdrängen. Perrot leistete sich eine Strafrunde und lag um 4,6 Sekunden hier Tagessieger Sturla Holm Laegreid.