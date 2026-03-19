Schon vor den letzten beiden Saisonrennen gewinnt Lou Jeanmonnot die große Kristallkugel. Für die Französin ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup bei den Skijägerinnen.

Oslo - Biathletin Lou Jeanmonnot folgt als Gesamtweltcupsiegerin auf Franziska Preuß. Beim Saisonfinale in Norwegens Hauptstadt Oslo sicherte sich die 27-jährige Französin die große Kristallkugel durch einen sechsten Platz im Sprint erstmals in ihrer Karriere. Die Ruhpoldingerin Preuß hatte die Trophäe im vergangenen Winter in einem Herzschlagfinale am Holmenkollen noch knapp vor Jeanmonnot gewonnen.

Hanna Öberg siegt im letzten Saison-Sprint Dieses Mal triumphierte die Doppel-Olympiasiegerin in der Gesamtwertung mit großem Vorsprung bereits vor den letzten beiden Saisonrennen am Samstag und Sonntag am Holmenkollen. Die 32 Jahre alte Preuß konnte im letzten Winter ihrer Karriere in der Gesamtwertung nicht mehr mithalten und trat direkt nach den Winterspielen im Februar in Antholz bereits zurück.

Jeanmonnot leistete sich in Norwegen einen Schießfehler und hatte im Ziel 52,0 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg. Genau wie die Schwedin leisteten sich auch Lisa Vittozzi aus Italien auf Platz zwei und Elvira Öberg auf Rang drei keine Schießfehler.

Beste Deutsche nach 7,5 Kilometern wurde Vanessa Voigt. Die Thüringerin musste einmal in die Strafrunde und verpasste die Top 15.