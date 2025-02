Die Teams der WTG Heckengäu stehen in den Startlöchern

Für die Bezirksliga-Riege beginnt die Saison gegen den TB Neckarhausen, die Teams aus der Verbands- und Kreisliga haben noch Pause und bestreiten einen Testwettkampf.

red 13.02.2025 - 12:29 Uhr

Am Samstag (16 Uhr) startet die Saison für die Bezirksliga-Mannschaft der Turner der WTG Heckengäu mit einem Heimwettkampf in der Theodor-Heuss-Halle in Gärtringen – es geht gegen den TB Neckarhausen. Während die Kreis- und Verbandsliga-Teams keine Begegnungen haben, werden sie die Gelegenheit für einen internen Testwettkampf nutzen.