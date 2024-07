Unbekannte brechen auf einem Firmengelände in Salach ein. Dort stehlen sie Kupferkabel, Baumaschinen und zapfen mehrere hundert Liter Diesel ab.

Annika Mayer 24.07.2024 - 13:11 Uhr

Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengelände in Salach (Kreis Göppingen) Kupferkabel und Baumaschinen gestohlen und von einem Lkw Diesel abgezapft. Die Unbekannte rissen vermutlich in den Nachtstunden einen Holzzaun nieder und gelangten so auf das Firmengelände im Postweg, wie die Polizei berichtet. Dort hätten sie das Schloss der Schiebetür zu einer Lagerhalle aufgebrochen, in der Kabelrollen und Geräte gelagert waren.