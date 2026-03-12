Wer kürzlich Zwiebelmett bei Penny gekauft hat, sollte vor dem Verzehr den Packungsaufdruck genau checken. In einer Probe wurden Salmonellen gefunden.

dpa 12.03.2026 - 12:33 Uhr

Köln - Wegen Salmonellengefahr ruft die OVO Vertriebs GmbH bei Penny verkauftes Zwiebelmett zurück. Es handelt sich um das Produkt "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200 Gramm", wie es auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de heißt. Betroffen seien Packungen mit dem Verbrauchsdatum 12. März 2026 und der Chargennummer L04804.