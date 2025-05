Wer mit der Bahn nach Stuttgart fährt, landet unfreiwillig auf einer Baustelle. Diese Erfahrung machte vor wenigen Tagen auch die ZDF-Moderatorin Salwa Houmsi – und äußerte auf TikTok ihren Unmut darüber.

Philip Kearney 14.05.2025 - 11:14 Uhr

Der erste Eindruck ist bekanntlich der wichtigste. Im Falle von Stuttgart ist dieser aber aktuell nicht der beste – vor allem, wenn man mit der Bahn am Hauptbahnhof ankommt. Das findet zumindest die ZDF-Moderatorin Salwa Houmsi, die vor wenigen Tagen in Stuttgart zu Besuch war, so.