Am Samstag eröffnete in Dagersheim eine Filiale des Franchise-Unternehmens Babybeach. Ein Spielplatz, auf dem es Meersalz statt Sand gibt. Betreiberin Tamara Baur hat sich damit den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt.

Thomas Morawitzky 14.10.2024 - 16:48 Uhr

„Das Salz hat eine unglaubliche Kraft“, sagt Tamara Baur. „Die wird leider unterschätzt.“ Nicht mehr in Dagersheim, denn dort eröffnete Tamara Baur am Samstag ihren Babybeach, eine Indoor-Anlage, die Eltern und Kinder dazu einlädt, gesunde, salzgesättigte Luft zu inhalieren. Die salzige Luft soll Wunder wirken, bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, soll das Abhusten erleichtern, die Atemwege reinigen, die Haut pflegen. Wissenschaftliche Belege, sagt die Geschäftsführerin des Babybeach, gebe es zwar nicht – dafür aber unzählige Erfahrungen. Und die Begeisterung, die die Eröffnung in Dagersheim auslöst, spricht ganz für sich: Einen so großen Besucheransturm hatte Tamara Baur am Samstag nicht erwartet.