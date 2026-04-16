Sammel-Taxis in Gärtringen Bald gibt es 13 000 neue Haltestellen im Würmtal
Die „Airbusse“ zwischen Aidlingen, Ehningen und Gärtringen transportierten jahrelang nur warme Luft statt Passagiere. Jetzt ist damit Schluss.
Die „Airbusse“ zwischen Aidlingen, Ehningen und Gärtringen transportierten jahrelang nur warme Luft statt Passagiere. Jetzt ist damit Schluss.
Vor fünf Jahren waren sie eingeführt worden, die beiden Buslinien 764 und 768, und sie sollten Gärtringen mit Aidlingen und Ehningen verbinden, ohne den Umweg über Böblingen zu nehmen. Doch transportierten sie in dieser Zeit kaum Passagiere, sondern hauptsächlich „warme Luft“, wie Kerstin Pauls (Grüne) sagte, weswegen Uli Zinser (FDP) sie gar als „Airbusse“ bezeichnete. Doch nun dreht das Landratsamt Böblingen diesen „Airbussen“ die Luft ab, wegen Erfolglosigkeit.