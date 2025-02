Mit einer Stecker-Photovoltaikanlage lässt sich leicht eigener Strom gewinnen. Eine Aktion bietet eine Sammelbestellung plus Vor-Ort-Beratung und Montage-Workshop.

Annette Clauß 13.02.2025 - 11:39 Uhr

Wer in Waiblingen oder Schwaikheim wohnt und mit dem Gedanken spielt, sich ein Balkonkraftwerk zuzulegen, für den bieten die Bürgerenergie Schwaikheim (BES) und die Initiative Waiblingen Klimaneutral einen besonderen Service an: Bis zum 26. Februar nehmen sie Bestellungen für Standard-Anlagen mit einem oder zwei Modulen sowie für Zusatzmodule an, mit denen Anlagen mit bis zu vier Modulen realisiert werden können.