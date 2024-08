Die einen sammeln Schallplatten oder Spielkarten - Günter Hett aus Bergisch Gladbach sammelt Blasinstrumente. Nun hat er mit 82 Jahren einen Abnehmer für Hörner, Tuben und Oboen gefunden.

dpa 01.08.2024 - 13:54 Uhr

Bergisch Gladbach - Mit Posaunen und Trompeten: Ein privater Sammler hat in der Nähe von Köln über Jahrzehnte hinweg eine immense Anzahl von Blasinstrumenten zusammengetragen - und verschenkt nun 450 davon. Das teilte das Bachhaus Eisenach in Thüringen mit, das die Raritäten übernehmen will.