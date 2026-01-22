 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Samsung in Südkorea Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Samsung in Südkorea: Familie Lee und das große Samsung-Erbe
1
Lee Jae-yong ist der Sohn des Samsung-Patriarchen Lee Kun-hee. Vor Jahren hat er bereits erklärt, dass es keine Kontroversen bezüglich seines Erbes geben soll. Foto: /Kim Jae-Hwan

Die Familie hinter dem südkoreanischen Multikonzern muss Aktien im Wert von Milliarden verkaufen, um nach dem Tod des Firmenchefs die Erbschaftssteuer zu zahlen.

Am Wochenende veröffentlichte Südkoreas führende Nachrichtenagentur Yonhap einen Artikel, der so kurz und nüchtern gefasst war, dass man im darin beschriebenen Thema eine kleine Nebensächlichkeit vermuten musste. „Die Samsung-Familie verkauft Anteile an Samsung Electronics im Wert von 2,8 Billionen Won, um Erbschaftssteuern zu begleichen“, lautete der Titel. Es folgte ein Text nur sechs Sätzen, der bloß die Eckdaten nannte. Ist man des Themas etwa überdrüssig? Oder wissen alle längst Bescheid?

 

Das größte und mächtigste Firmenkonglomerat Südkoreas

Seit Jahren ist das Erbe von Familie Lee, die hinter Samsung und damit dem größten und mächtigsten Firmenkonglomerat Südkoreas steckt, jedenfalls ein Streitthema im Land gewesen. Leitartikler, Politikerinnen und Bürger haben sich eingeschaltet in eine Angelegenheit, die sich rechtlich gesehen erstmal nur zwischen einer Familie und einer Behörde abspielt. Aber beim Samsung-Erbe geht es um viel mehr: Nicht nur um Geld und Macht, sondern auch um empfundene Gerechtigkeit – und damit um Politik.

Unsere Empfehlung für Sie

Geschäftsbericht: Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Geschäftsbericht Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Samsung prognostiziert in seinem Geschäftsbericht eine Verdreifachung des Betriebsgewinns. Der südkoreanische Elektronikriese profitiert vom KI-Boom und den gestiegenen Computerchip-Preisen.

Doch der Reihe nach. Aus zuletzt an die Öffentlichkeit gelangten Unterlagen schloss die Nachrichtenagentur Yonhap am Wochenende, dass die Hinterbliebenen des 2020 verstorbenen Samsung-Patriarchen Lee Kun-hee nun planen, Anteile des Konzerns Samsung Electronics in Höhe von umgerechnet 1,92 Milliarden US-Dollar (1,64 Milliarden Euro) zu veräußern. „Offenbar handelt es sich dabei um einen Versuch, Erbschaftssteuern zu begleichen“, schlussfolgert Yonhap.

Dies liegt jedenfalls nahe. Denn im April 2026 wird die letzte Rate einer über fünf Jahre gestreckten Erbschaftssteuerrechnung fällig, die derart hoch ist, dass nicht einmal eine milliardenschwere Familie wie die Lees sie einfach so begleichen kann. Seit dem Jahr 2021 stottern sie Verpflichtungen in Höhe von insgesamt zwölf Billionen Won (rund 6,9 Milliarden Euro) an den Fiskus ab. Oft ist im Land von „einer der größten Erbschaftssteuerzahlungen jemals“ die Rede.

Erbschaftssteuer in Höhe von 50 Prozent

Südkoreas Erbschaftssteuer von 50 Prozent – und sogar bis zu 60 Prozent bei Vermögen wie Kontrollbesitz an Unternehmen – zählt zu den höchsten der Welt. Gerade vermögende Personen kritisieren die Steuer schon lange. Links der Mitte wird dagegen oft mit einem Hebel der Gerechtigkeit argumentiert, zumal Südkorea ansonsten eher wenig für Umverteilung tut. Der Sozialstaat ist relativ zur Wirtschaftsleistung eher klein, das Bildungswesen in hohem Maße privatisiert – und Samsung mischt auch hier mit.

Das Konglomerat – 1938 von Lee Byung-chull als Handelshaus gegründet – besteht längst nicht nur aus der bekannten Smartphone-Marke, sondern macht Haushaltselektronik und Mikrochips, managt Krankenhäuser, Hotels, Modebusiness und vieles Weiteres.

Unsere Empfehlung für Sie

Elektronikmesse CES: Kühlschrank mit Köpfchen – Samsung bringt KI in alle Geräte

Elektronikmesse CES Kühlschrank mit Köpfchen – Samsung bringt KI in alle Geräte

Mit KI will Samsung den Alltag erleichtern: Rezepte aus Kühlschrank-Inhalten und neue TV-Technik sollen Käufer überzeugen. Was steckt hinter dem massiven Ausbau der smarten Funktionen?

Von den Chaebols genannten Konglomeraten, die entlang der Wertschöpfungskette und quer durch Sektoren alles Mögliche herstellen, ist Samsung das größte. Die Umsätze belaufen sich etwa auf ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts von Südkorea.

Seit Jahren aber wird darüber geklagt, dass die Chaebols längst zu mächtig geworden sind – nicht nur im ökonomischen Sinn, indem sie kleinere Betriebe aus dem Markt drängen, sondern auch politisch, da sie Gesetze beeinflussen. Patriarch Lee Kun-hee war sowohl für seine Abneigung gegenüber Gewerkschaften bekannt als auch für Bestechungsaffären und Steuervermeidung. Auch Sohn Lee Jae-yong saß schon – wie der Vater – wegen Korruption hinter Gittern. Und wurde kontroverserweise begnadigt.

Großer öffentlicher Druck

So haben Zyniker in Südkorea das Land auch immer wieder als „Samsung-Republik“ bezeichnet – da im Zweifel das getan werde, was im Hause Samsung gewünscht werde. Vor dem Hintergrund des riesigen Erbes, das Firmenpatriarch Lee dann Ende 2020 mit seinem Tod hinterließ, ist die Nervosität daher groß gewesen. Die Lees – also die Witwe, der Sohn und zwei Töchter – hätten auch große Vermögensposten in Stiftungen übertragen können.

Aber der öffentliche Druck in Südkorea, dies nicht zu tun, war beträchtlich. „Ich werde dafür sorgen, dass es keine Kontroversen bezüglich meines Erbes mehr geben wird“, hatte Sohn Lee Jae-yong vor einigen Jahren erklärt. Über die vergangenen fünf Jahre haben die Lees nun diverse Vermögenswerte liquidiert. Schon zuvor gab es seitdem größere Aktienverkäufe, um die nötige Liquidität zu erlangen.

Unsere Empfehlung für Sie

Galaxy S25 Edge: Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modell

Galaxy S25 Edge Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modell

Von Apple wird laut Medienberichten in diesem Jahr ein dünneres Smartphone erwartet - das iPhone Air. Der Erzrivale Samsung prescht jetzt mit einer ähnlichen Vorankündigung vor.

Offenbar zur Imagepflege verschenkte die Familie zudem einen Großteil der durch den Patriarchen gesammelten Kunstwerke an den südkoreanischen Staat. Die vielen Kritiker der Lees dürften aufgrund der Nachricht vom Wochenende aufatmen. Denn damit zeichnet sich ab, dass die Hinterbliebenen in diesem Fall tatsächlich ihrer steuerlichen Verpflichtung nachkommen.

In Deutschland oder Österreich, wo seit Jahren immer wieder über die Besteuerung von Erben gestritten wird, könnte sich dies auch als Strategie für hohe Einkünfte auf Staatsseite herausstellen: Erbschaftsfälle einfach mit derart viel öffentlicher Diskussion begleiten, dass ein Ausweichen vor der Steuer einem Skandal gleichkäme. Wobei das kaum immer möglich sein wird. In Südkorea ist kaum eine reiche Familie so prominent wie die Lees von Samsung.

Weitere Themen

Die Rheinmetall-Aktie fällt deutlich. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kursrückgang ausgelöst haben und wie die langfristigen Aussichten bewertet werden.

Börse Rheinmetall-Aktie seit Wochenbeginn um 6 % gefallen

Die Rheinmetall-Aktie steht aktuell unter Druck und verzeichnet deutliche Kursverluste. Doch was sind die Gründe für den Rückgang?
Von Matthias Kemter
Auto-Talk mit Ferdinand Dudenhöffer: Autoindustrie in der Krise – Wie sicher sind die Arbeitsplätze noch?

Auto-Talk mit Ferdinand Dudenhöffer Autoindustrie in der Krise – Wie sicher sind die Arbeitsplätze noch?

Viele Beschäftigte spüren den Wandel längst: Kostendruck, Umstrukturierungen, Unsicherheit. Unsere Redaktion lädt am 4. Februar zum digitalen Auto-Talk mit Professor Dudenhöffer ein.
Von Veronika Kanzler
Google-Maps-Rezensionen: Wie die Löschindustrie Google-Bewertungen frisiert

Google-Maps-Rezensionen Wie die Löschindustrie Google-Bewertungen frisiert

Löschdienstleister lassen massenhaft Google-Bewertungen verschwinden. Ein Stuttgarter Fall erlaubt erstmals Einblicke in deren Methoden.
Von Jan Georg Plavec
Samsung in Südkorea: Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Samsung in Südkorea Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Die Familie hinter dem südkoreanischen Multikonzern muss Aktien im Wert von Milliarden verkaufen, um nach dem Tod des Firmenchefs die Erbschaftssteuer zu zahlen.
Von Felix Lill
Strom aus dem Möbelhaus: Flexibel oder riskant? – Was der neue Tarif von Ikea für Kunden bedeutet

Strom aus dem Möbelhaus Flexibel oder riskant? – Was der neue Tarif von Ikea für Kunden bedeutet

Vom Billy-Regal zum Stromvertrag: Ikea mischt nun im deutschen Energiemarkt mit. Doch wie funktioniert das Modell, wer kann sparen – und wo lauern Risiken?
Bugatti: Sportwagenbauer ehrt Piëch mit exklusivem Einzelstück

Bugatti Sportwagenbauer ehrt Piëch mit exklusivem Einzelstück

Er hat die Firma zwar nicht gegründet, ihr aber neues Leben gegeben: Bugatti wäre ohne Ferdinand Piëch nicht denkbar. Diesen würdigen die Franzosen mit einem Solitaire-Einzelstück.
So teuer wird Heizen ab 2028

CO2-Preis im Gebäudebereich So teuer wird Heizen ab 2028

Der ab 2028 geplante EU-weit einheitliche CO2-Preis für den Gebäude- und Verkehrssektor wird die Heizkosten von 100 Millionen Haushalten in der Europäischen Union verändern. Dabei sind die Auswirkungen in den Ländern der EU durchaus unterschiedlich
Energieversorgung in Deutschland: Gasspeicherstände auf historisch niedrigem Niveau – geht das Gas aus?

Energieversorgung in Deutschland Gasspeicherstände auf historisch niedrigem Niveau – geht das Gas aus?

Die deutschen Gasspeicher sind so niedrig gefüllt wie im Krisenwinter 2021/2022, stellt der Betreiberverband fest – und macht neben der Kälte die Bundesregierung dafür verantwortlich.
Von Matthias Schiermeyer
Baden-Württemberg: So viele Menschen profitieren vom höheren Mindestlohn

Baden-Württemberg So viele Menschen profitieren vom höheren Mindestlohn

Zum Jahresbeginn wurde der Mindestlohn erhöht. Aber wie viele Menschen profitieren im Südwesten davon? Laut einer Schätzung des Statistischen Landesamts Hunderttausende.
Reisemesse CMT in Stuttgart: Expeditionsmobil Fennek: Gewaltigster Hingucker für über eine Million Euro

Reisemesse CMT in Stuttgart Expeditionsmobil Fennek: Gewaltigster Hingucker für über eine Million Euro

RB Expeditions präsentiert auf der CMT in Stuttgart eine Kreuzung aus Luxuswohnmobil und Offroad-Lkw. Es ist das teuerste Ausstellungsstück und kostet rund 1,2 Millionen Euro.
Von Peter Stolterfoht
Weitere Artikel zu Samsung Südkorea Erbschaftssteuer Aktien
 
 