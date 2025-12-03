Das schneeweiße Reptil war das inoffizielle Maskottchen des Naturkundemuseums in San Francisco. Millionen Besucher aus aller Welt kamen, um es zu bestaunen. Nun trauert das Museum.
03.12.2025 - 11:13 Uhr
San Francisco - Albino-Alligator Claude war fast zwei Jahrzehnte lang eine der Hauptattraktionen des Naturkundemuseums in San Francisco - nun ist das schneeweiße Reptil gestorben. "Mit schwerem Herzen geben wir bekannt, dass Claude, unser geliebter Albino-Alligator, im Alter von 30 Jahren verstorben ist", teilte die "California Academy of Sciences" in den sozialen Medien mit.