Alexander Zverev leidet beim Tennis-Turnier in Rom an Fieber, in seiner Drittrundenpartie fühlt sich die deutsche Nummer eins aber besser.
10.05.2026 - 14:45 Uhr
Rom - Mit einer überzeugenden Leistung ist Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev beim Masters-1000-Turnier in Rom ins Achtelfinale gestürmt. Der Weltranglisten-Dritte ließ dem Belgier Alexander Blockx beim 6:1, 6:4 wenig Chancen. In der Runde der besten 16 trifft Zverev bei der Sandplatz-Veranstaltung in der italienischen Hauptstadt nun auf Tommy Paul aus den USA oder den Italiener Luciano Darderi.