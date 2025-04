Laut dem Regierungspräsidium Stuttgart kann es auf der Bundesstraße 29 zwischen der Wieslauftalstraße und Urbach wieder ungehindert rollen. Allerdings wird in Kürze schon der nächst Bauabschnitt vorbereitet.

Bei der Sanierung der Bundesstraße 29 zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis) gibt das Regierungspräsidium Stuttgart am Dienstag, 29. April, auch den dritten Bauabschnitt zwischen der Wieslauftalbrücke bis Zufahrt Urbach frei, wie es in einer Mitteilung der Behörde heißt. Außerdem soll ab Dienstag, 13. Mai, auch der Verkehr zwischen der Zufahrt Urbach und der Zufahrt Plüderhausen wieder ungehindert rollen.

Allerdings werde von 5. Mai an bereits der vierte Bauabschnitt eingerichtet, der die Strecke zwischen Lorch und Waldhausen betrifft. Die Autofahrer müssten sich dann ab Freitag, 9. Mai, auf diesem Teilabschnitt auf Verkehrsbeeinträchtigungen durch Verkehrssicherungsmaßnahmen und eine Umleitung einstellen, weil dort Arbeiten für die Entwässerungen und an den Schutzplanken anstünden.

Erste Teilabschnitte auf der B29 werden wieder freigegeben. Foto: © C) Gottfried Stoppel

Neue Fahrbahndecke wird aufgebracht

Im vierten Bauabschnitt werde zudem die Fahrbahndecke erneuert und zwar in Richtung Stuttgart. Die Sanierung beginne rund 500 Meter vor der Zufahrt Lorch-West und ende bei der Zufahrt Lorch-Waldhausen. Die Zu- und Abfahrten in diesem Bereich würden ebenfalls saniert. Deshalb seien die Zu- und Abfahrten Lorch-West und Lorch-Waldhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Der Verkehr auf der B 29 kann aber weiterhin in beide Richtungen passieren. Dazu ist geplant, in jeder Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen frei zu lassen. Vor und nach dem Sanierungsabschnitt wird der Verkehr in Richtung Stuttgart über den Mittelstreifen geleitet. Kleinräumige Umleitungen nach Weitmars und Waldhausen werden ausgeschildert.

B-29-Sanierung kostet 22 Millionen Euro

Der vierte Bauabschnitt soll Anfang Juli fertiggestellt werden. Insgesamt investiert der Bund mit der gesamten B-29-Sanierungsmaßnahme, mit der im Mai vergangenen Jahres begonnen wurde, rund 22 Millionen Euro.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung) – Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app.