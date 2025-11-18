Sanierung des Hauptbahnhofs Uhr am Bonatzbau erstrahlt in neuem Glanz
Die Uhr am Bonatzbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs erstrahlt nach aufwendiger Restaurierung wieder in neuem Glanz. Die Montage findet in luftiger Höhe statt.
Langsam aber sicher nimmt der markante Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofs wieder seine gewohnte Form an. Die Steinquader sind – verdeckt durch große Transparente, die Stars des Stuttgarter Balletts in der neuen Bahnhofshalle zeigten – aufwendig restauriert worden. Am Dienstag ist nun die große Uhr, die an der Turmfassade zur Innenstadt hin zeigt, was die Stunde geschlagen hat, wieder in luftiger Höhe zusammengesetzt worden.