Lange hat es gedauert, doch jetzt können sich der Musikverein und der Gesangverein Hofen freuen. Die Stadt hat das denkmalgeschützte Gebäude in ersten Schritten saniert – von außen erstrahlt es hell und frisch. Lange war über die Erneuerung beraten worden. Dann stellte die Stadt 990 000 Euro zur Sanierung bereit. Die feuchte Putzfassade wurde erneuert. Es gab auch Drainage- und Entwässerungsarbeiten. Die Bestandsfenster wurden aufgefrischt und gewartet.

Auch die Rückseite wurde saniert. Foto: privat

Welche Arbeiten noch am und im Gebäude anstehen, dazu steht noch eine Antwort der Stadtverwaltung aus. Das städtische Haus war 1985 zur Nutzung an den Musikverein und den Gesangverein Hofen übergeben worden. Bereits vor 19 Jahren war über eine Sanierung gesprochen worden. Die Musikschule grenzt an das Neue Schloss in Hofen an, das 1722 von den damaligen Rittern von Neuhausen erbaut worden ist.