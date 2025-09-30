Die Stadt Korntal-Münchingen muss reagieren: Sonst droht die Gefahr, dass das Münchinger Freizeitbad von jetzt auf gleich über Monate schließen muss.
30.09.2025 - 09:00 Uhr
Mängel. Marode. Diese Wörter gebraucht Jochen Rausenberger mehrmals. Der Experte für Bäderbau erklärt den Mitgliedern der Korntal-Münchinger beschließenden Ausschüsse jüngst, wie ein Schwimmbad funktioniert. Dabei erläutert er ihnen auch, was sie dringend am Münchinger Freizeitbad angehen müssen, um schlimmstenfalls eine sofortige Schließung über viele Monate zu verhindern. Im mehr als 50 Jahre alten Bad wurde immer wieder mal saniert. Nun ist es Zeit, die Einrichtung mit vier Becken gründlich auf Vordermann zu bringen.