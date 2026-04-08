Sanierung in Weil der Stadt Wie die Türmer in luftiger Höhe der Kälte trotzten
Die Sanierung der historischen Türmerwohnung in der Pfarrkirche Peter und Paul birgt enorme Anstrengungen. Ein tonnenschweres Hindernis fordert das Team heraus.
Die Sanierung der historischen Türmerwohnung in der Pfarrkirche Peter und Paul birgt enorme Anstrengungen. Ein tonnenschweres Hindernis fordert das Team heraus.
Leben über den Dächern der Stadt: Heutzutage ist das meistens ein Luxus, in früheren Jahrhunderte war es eher eine karge und vor allem kalte Angelegenheit. So auch in Weil der Stadt, wo an der Spitze der Pfarrkirche Peter und Paul einst der Türmer lebte. Seit knapp 100 Jahren ist die kleine Wohnung verwaist. Doch bald soll im Dachgeschoss des Turmes wieder mehr Betrieb herrschen.