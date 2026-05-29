Die Instandsetzung der Brücke ist notwendig, um Schäden unter anderem am Beton zu beheben. Darüber hinaus erfolgt laut Mitteilung eine Ertüchtigung des Bauwerks, um dessen Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit langfristig sicherzustellen. Das Bauwerk ist Bestandteil des Brückenerhaltungsprogramms des Landes. In dessen Rahmen war die Brücke ursprünglich bis zum Jahr 2030 für einen Ersatzneubau vorgesehen. Die vertiefte Prüfung hat jedoch ergeben, dass eine Instandsetzung und Ertüchtigung ausreichend ist.