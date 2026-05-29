Eigentlich war für die Kirbachbrücke bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ab 2023 ein Neubau vorgesehen. Der ist nun aber doch nicht notwendig. Stattdessen wird das Bauwerk saniert.
29.05.2026 - 05:00 Uhr
Die Kirbachbrücke an der Landesstraße 1110 zwischen Großsachsenheim und Hohenhaslach muss ab dem Montag, 8. Juni, halbseitig gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Der Grund sind Bauarbeiten an der Brücke. Diese dauern voraussichtlich bis 17. Juli an. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.