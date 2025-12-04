Mehr Geld für die Bahn: Der Bund plant, die Mittel für Netz-Sanierung und Instandhaltung bis 2026 deutlich zu erhöhen. Doch der Bundesrechnungshof äußert deutliche Kritik.
04.12.2025 - 12:12 Uhr
Der Bund will bis Jahresende zusätzliche Milliarden für die Bahn freigeben. Dabei geht es um die Finanzierung der Sanierung wichtiger Bahnstrecken sowie der Instandhaltung des Bestandsnetzes. Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange sagte, mit der Billigung durch den Haushaltsausschuss des Bundestags seien die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Vertragsänderung noch in diesem Jahr unterzeichnet werde und die Mittel fließen könnten.