Hybride Termine zum Energiesparen in Stuttgart

Was sind die ersten Schritte bei einer energetischen Sanierung, welche Förderung gibt es? Darum geht es bei Terminen in den Stuttgarter Stadtbezirken – in Präsenz und online.

An Häusern, die gedämmt werden müssten, mangelt es in Stuttgart nicht. Von insgesamt 320 000 Wohneinheiten in der Stadt müssen 200 000 energetisch saniert werden. Die Sanierungsrate liegt aktuell allerdings bei rund einem Prozent – und ist damit zu niedrig, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen.