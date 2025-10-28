Der Ausbau der Verbindung zwischen Affalterbach und Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) dauert noch etwas länger als zuletzt angekündigt. Dafür bleibt ein neuer Radweg Thema.

Der Ausbau der Kreisstraße zwischen Affalterbach und Remseck-Hochdorf war von vielen Autofahrern lange herbeigesehnt worden. Auf der rund vier Kilometer langen Holperpiste wurde jeder Wagen kräftig durchgerüttelt und einem unfreiwilligen Belastungstest unterzogen. Doch das ist bald Schnee von gestern. Die Sanierung steht unmittelbar vor dem Abschluss – auch wenn sie sich gegen Ende hin noch einen Tick verzögert.

Der erste Abschnitt zwischen Affalterbach und der Marbacher Exklave Siegelhausen war bereits im Sommer fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben worden. Aus dem Kreishaus war zuletzt kommuniziert worden, dass die Arbeiten am zweiten Teilstück weiter nach Hochdorf zum Ende der Herbstferien Anfang November abgeschlossen sein sollen.

Am Montag teilte Franziska Schuster, Pressesprecherin im Landratsamt, nun aber mit, dass man voraussichtlich in zwei Wochen einen Knopf an das Großprojekt machen könne. Würde bedeuten, dass die Gesamtstrecke erst rund um den 10. November wieder befahrbar sein würde. „Es stehen noch Restarbeiten bei den Straßenbanketten und Geländemodellierungen an. Außerdem müssen noch Leitpfosten und Markierung angebracht werden“, erklärt Schuster.

Die Kreishaus-Sprecherin Franziska Schuster kündigt an, dass die Pläne für einen Radweg zwischen Affalterbach und Hochdorf weiterverfolgt werden. Foto: Archiv (Landratsamt Ludwigsburg)

In Anbetracht der jahrelangen Vorbereitungszeit dürfte diese leichte Verzögerung nun aber zu verschmerzen sein – auch wenn Pendler dadurch weiter den Umweg über Waiblingen-Bittenfeld und die schmale Ortsdurchfahrt dort in Kauf nehmen müssen.

Gute Nachrichten gibt es indes für Radler. Der Landkreis scheint trotz seiner gravierenden finanziellen Probleme das Ziel nicht aufgegeben zu haben, eine direkte Verbindung zwischen Affalterbach und Hochdorf schaffen zu wollen. Die Sanierung der Straße habe zwar Priorität genossen, konstatiert Franziska Schuster. „Der Radweg ist aber nicht vergessen und soll wie geplant auf dem bestehenden Feldwegnetz erfolgen“, fügt sie hinzu. Allerdings sei mit der Ausbauplanung noch nicht begonnen worden.