In Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) muss die brandneue Harzberghalle nach einem Wasserschaden saniert werden. Die erforderlichen Eingriffe sind äußerst umfangreich.

Christian Kempf 08.03.2025 - 06:00 Uhr

Vielleicht wäre am kommenden Wochenende ein Chor aufgetreten oder ein bekannter Komiker. Und werktags hätten Vereine Gymnastikkurse oder andere Formen der leichten Leibesertüchtigung angeboten. Doch an derlei Dinge, die grundsätzlich in der guten Stube von Großbottwar über die Bühne gehen sollten, ist momentan nicht zu denken. Die eigentlich brandneue Stadthalle ist nach einem Wasserschaden schon wieder ein Sanierungsfall.