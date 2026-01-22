Leonberg und seine Sporthallen – ein Thema, das bei Oberbürgermeister Tobias Degode seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember 2025 nicht erst einmal aufgeploppt ist. Die Gebäude sind teils schwer marode und bedürfen einer Sanierung. Dies kann natürlich nur nach und nach geschehen. Allerdings nimmt die Sporthalle der Ostertag-Realschule einen der Spitzenplätze auf der Dringlichkeitsskala ein.

Sporthalle der Ostertag-Realschule: Ein separater Aufzug wird wohl kommen Nun hat der Sozial- und Kultusausschuss der Stadt Leonberg eine weitere Hürde genommen: Das Gremium nickte einstimmig die Fortführung der bestehenden Planungen ab. Damit steht einer Entscheidung für die sogenannte „Variante 2“, die unter anderem einen Aufzug beinhaltet, nur noch wenig im Wege. Die endgültige Abstimmung über das Stand jetzt 7,1 Millionen Euro schwere Projekt geht am kommenden Dienstag im Gemeinderat über die Bühne.

Das Rondell mit Wendeltreppe: derzeit der Haupteingang von außen zur Halle Foto: Simon Granville

Der Sanierungsbedarf der Dreifeldhalle ist enorm. Folgender Zustand wurde bereits im Jahr 2023 ermittelt:

Heizungs- und Lüftungssteuerung sind defekt.

Aufgrund der alten, verzinkten Wasserleitungen kam es in der Vergangenheit bereits zu Problemen mit Legionellen.

Die Sanitäranlagen weisen Mängel auf.

Die Duschen sind undicht.

Der Boden ist in sehr schlechtem Zustand, ist porös und löst sich auf.

Geräteraumtore entsprechen nicht mehr den Sicherheitsstandards – sofern sie überhaupt noch funktionieren.

Eine sogenannte „vertiefte Untersuchung“ hat weitere Probleme zutage befördert. Es handelt sich unter anderem um folgendes:

In Sachen Brandschutz fehlen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in den Oberlichtern sowie Warmsysteme in den Umkleiden.

Die Abwasserleitungen müssen erneuert oder saniert werden.

Die Sportgeräte müssen aufgrund ihrer Nutzungsdauer ersetzt werden.

Die Lüftungsanlage muss modernisiert werden.

Eine vollständige Dachsanierung ist unverzichtbar.

Verschiedene altersbedingte Gefahrstoffe sollen bei der Sanierung beseitigt werden.

All das will die Stadtverwaltung mit der Sanierung angehen. „Variante 2“ beinhaltet zudem einen neuen, barrierefreien Haupteingang. Das Rondell mit seiner Wendeltreppe wäre damit Geschichte. Es wird ein Aufzug im Eingangsbereich installiert, auch die Umkleide- und Sanitärbereiche wären barrierefrei. „Aufgrund des Prinzips der inklusiven Teilhabe“, wie die Stadtverwaltung schreibt, werde diese Variante von den Leonberger Schulen priorisiert. „Variante 2“ sei laut Stadt die „umfassendere Lösung“.

Blick auf die Ostertag-Realschule (rechts): Die Halle (links) muss dringend saniert werden. Foto: Simon Granville

Eine andere Möglichkeit, „Variante 1“, hätte einen barrierefreien Zugang per Aufzug lediglich zu den Öffnungszeiten der Haldenwang-Schule vorgesehen. Die Nutzung der Toilette für Menschen mit Behinderung wäre mit einem Rollstuhl nicht geeignet.

Aktuell ist eine Bauzeit von Frühjahr 2027 bis Ende November 2028 geplant. Dabei wird auch gleich die Fassade der Halle saniert. Die wäre zwar nicht zwingend notwendig gewesen, hätte allerdings in einiger Zeit ohnehin gedroht. Sie später und separat zu erneuern, hätte am Ende für Höhere Gesamtkosten gesorgt. Die 7,1 Millionen Euro beinhalten übrigens auch nicht die Kosten für Ausweichflächen und Interimslösungen während der Bauzeit.

Einst war die Kostenschätzung für das Projekt gerade einmal halb so hoch

Apropos Gesamtkosten: In einer Drucksache aus dem Dezember 2023 war in einer Grobschätzung noch von Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro die Rede gewesen. Darauf wies in der Kurzen Ausschuss-Diskussion Stadtrat Frank Albrecht (SALZ) hin. OB Degode darauf: „Und genau deshalb müssen wir schneller werden.“