Sanierungsprojekt in Leonberg Marode Schulsporthalle: Eine Mängelliste, die nicht enden will
22.01.2026 - 16:03 Uhr
Leonberg und seine Sporthallen – ein Thema, das bei Oberbürgermeister Tobias Degode seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember 2025 nicht erst einmal aufgeploppt ist. Die Gebäude sind teils schwer marode und bedürfen einer Sanierung. Dies kann natürlich nur nach und nach geschehen. Allerdings nimmt die Sporthalle der Ostertag-Realschule einen der Spitzenplätze auf der Dringlichkeitsskala ein.