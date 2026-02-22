Brüssel plant das 20. Sanktionspaket gegen Russland. Das klingt entschlossen, ist aber eher ein Beweis für Europas Zögerlichkeit, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 22.02.2026 - 11:55 Uhr

Die unendliche Geschichte der Russlandsanktionen wird um ein Kapitel erweitert. Die EU will in diesen Tagen neue Strafmaßnahmen beschließen – es ist das 20. Paket dieser Art. Die Zahl ist beeindruckend, zeigt aber vor allem die Zögerlichkeit Europas, selbst wenn es um die Verteidigung der eigenen Interessen geht. Denn die Männer und Frauen in der Ukraine kämpfen seit vier Jahren auf dem Schlachtfeld für den Frieden und die Freiheit im gesamten Rest von Europa. Sollte Putin mit seinem imperialistischen Feldzug erfolgreich sein, wird er nicht an der Grenze zur EU haltmachen. Schon jetzt ist der Westen permanent hybriden Attacken Moskau ausgesetzt.