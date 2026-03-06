Sarah Engels tritt beim ESC 2026 an. Die 33-Jährige setzte sich beim deutschen Vorentscheid durch. In den Charts landet sie nun recht weit hinten. Doch bedeutet das überhaupt was?
06.03.2026 - 16:52 Uhr
Deutschlands diesjährige Eurovision-Song-Contest-Hoffnung Sarah Engels ist mit ihrem Beitrag „Fire“ auf Platz 75 der deutschen Single-Charts eingestiegen. „Zum Vergleich: Die beiden letztjährigen Kandidaten Abor & Tynna („Baller“) debütierten nach dem nationalen Vorentscheid an 13. Stelle“, teilten die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit, „während der 2024er-Teilnehmer Isaak („Always on the Run“) erst nach dem Finale des ESC im Mai in die Charts einstieg, und zwar auf Position 22“.