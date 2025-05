Das Deutsche Zentrum für Satelliten-Kommunikation (DeSK) lädt zur Liveshow mit der Uni Bonn: Mitten in Backnang werden Elektron, Photon & Co. sichtbar gemacht – und CERN-Technik verständlich. Ein Abend für Neugierige ab zwölf Jahren.

Das Deutsche Zentrum für Satelliten-Kommunikation (DeSK) in Backnang (Rems-Murr-Kreis) macht dieses Jahr Ernst mit der Wissenschaft – aber mit einem Augenzwinkern. Wie der Verein selbst mitteilt, findet am Dienstag, 20. Mai, eine ganz besondere Ausgabe der DeSK-Impulse im Backnanger Bürgerhaus statt. Unter dem Titel „Wat es en Elementarteilsche?“ lädt ein Show-Team der Universität Bonn zur spannenden und unterhaltsamen Reise in die Welt der Elementarteilchenphysik.

Was normalerweise in staubigen Vorlesungssälen und dicken Lehrbüchern schlummert, wird hier lebendig: Mit rund zehn spektakulären Live-Experimenten erklären Professor Herbert Dreiner und sein Studierendenteam nicht nur, was ein Elementarteilchen ist, sondern auch, warum wir an sie glauben, wo sie in der Natur vorkommen – und wie sie unsere Welt formen.

Lesen Sie auch

Physik-Show mit Elementarteilchen in Backnang live

Dabei geht es nicht um graue Theorie, sondern um greifbare Phänomene. Besucherinnen und Besucher erleben, wie das Elektron und das Photon – das Lichtteilchen – mit einfachen, aber eindrucksvollen Mitteln sichtbar gemacht werden. Eine Showeinlage erklärt zudem, wie die Teilchenbeschleuniger am CERN funktionieren – jenem Ort, an dem Forschung an ihre Grenzen stößt und Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit gesucht werden.

Kosmische Strahlen aus dem All

Auch kosmische Strahlen und ihre Reise durchs All bis nach Backnang stehen im Fokus. Bei interaktiven Experimenten können die Gäste nicht nur zusehen, sondern auch mitmachen – beim anschließenden Get-together bleibt Raum zum Ausprobieren und Diskutieren. Ein Angebot, das sich an Jugendliche ab etwa zwölf Jahren ebenso richtet wie an neugierige Erwachsene. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Anmeldung und Kontakt: