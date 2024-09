Einer weniger: Am Sonntag wollen die Europäer einen Satelliten gezielt abstürzen lassen. Doch weitere Tausende sowie Millionen Trümmerteile umkreisen die Erde - und gefährden die Raumfahrt.

Von Oliver Pietschmann, dpa 06.09.2024 - 04:00 Uhr

Darmstadt - Millionen Trümmerteile fliegen als Weltraumschrott um die Erde - Tendenz steigend. Zudem kreisen zurzeit nach Angaben der europäischen Weltraumbehörde Esa mehr als 12.500 Satelliten um unseren Heimatplaneten - viele davon sind nicht mehr funktionstüchtig. Einen will die Esa am Sonntag über dem Südpazifik gezielt in die Erdatmosphäre eintreten lassen. Zudem ist ein Raumfahrzeug mit Greifarmen in der Entwicklung, um gezielt Weltraumschrott zurückzuholen und verglühen zu lassen.