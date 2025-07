SatzDrei in Fellbach: Schicke Location mit maximaler Flexibilität

Mitten im Grünen und doch stadtnah: Das SatzDrei in Fellbach ist die perfekte Location für alle, die eine Hochzeit feiern möchten, die genauso stilvoll ist wie sie selbst.

SWMN 15.07.2025 - 00:00 Uhr

Ob große Hochzeitsgesellschaft oder kleines Fest im engsten Kreis – das SatzDrei bietet Platz für bis zu 240 Gäste und dank variabler Raumaufteilung lässt sich die Feier sehr individuell gestalten.

Flexible Eventräume für Hochzeiten und Feiern im SatzDrei

Der Gastraum in modernem Design ist ideal für das festliche Dinner oder die ausgelassene Party bis in die Nacht. Er ist durch gläserne Schiebetüren im Loft-Stil individuell an die Größe der Gesellschaft anpassbar.

Der mediterran gestaltete Gartenbereich mit Grillhütte bringt echte Sommerfest-Atmosphäre – perfekt für BBQs oder entspannte Nachmittage mit Kaffee und Kuchen.

Ein entspannter Auftakt für den großen Tag: Die großzügige Terrasse mit Blick auf die Tennisplätze bietet den idealen Rahmen für einen sportlich-stilvollen Sektempfang unter freiem Himmel.

Durch die variable Raumaufteilung kann die Feier ganz individuell nach persönlichen Wünschen gestaltet werden – ob mit fließenden Übergängen oder klaren Bereichen für Empfang, Dinner und Party.

Kulinarische Highlights: Schwäbische Küche trifft urbane und vitale Trends

Im SatzDrei werden klassische schwäbische Gerichte mit urbanen Einflüssen und vitalen Trends kombiniert. Ob fein abgestimmte BBQ-Spezialitäten aus dem Smoker oder Holzofen oder frische Kräuter aus den Kräuterbeeten – jedes Detail auf dem Teller ist handgemacht und wird sorgfältig ausgewählt.

Für den großen Tag bietet das Team des SatzDrei dem Brautpaar für die Verkostung seiner Gäste individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: ob bei den Speisen Buffet, serviertes Menü oder eine Mischung aus beidem sowie eine Getränkepauschale oder à la carte bei den Getränken – das Hochzeitspaar teilt seine Wünsche mit und die Profis des SatzDrei erstellen ein geeignetes Konzept für den großen Tag.

Hochzeitslocation im Grünen nahe Stuttgart und Fellbach

Eröffnet im April 2025 liegt das SatzDrei eingebettet in Streuobstwiesen und Kleingärten zwischen Stuttgart-Untertürkheim und Fellbach – und in unmittelbarer Nähe zu den Tennisplätzen des KVU Untertürkheim. Geführt wird das SatzDrei von Frederik Garlin, der sich im Stuttgarter Raum insbesondere aufgrund des erfolgreichen Erstbetriebes, dem Rotenberger Weingärtle, einen Namen gemacht hat.

Im SatzDrei wird aus einem besonderen Tag ein unvergesslicher Moment – mit liebevollen Details, gutem Essen und Raum für alles, was das Herz bewegt.

Info: Jetzt für die Feier anfragen direkt auf der Webseite von SatzDrei.