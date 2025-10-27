Zwei außergewöhnlich gut erhaltene Dinosaurier-Mumien aus den USA enthüllen Überraschendes. Denn die Fossilien von Edmontosauriern weisen nicht nur Haut, Stacheln und einen fleischigen Rückenkamm auf, sondern auch keilförmige Hufe an den Hinterfüßen.
Zum Ende der Kreidezeit, vor rund 66 Millionen Jahren, haben zwei Dinosaurier, ein Jungtier von etwa 2 Jahren und ein erwachsener Entenschnabel-Dinosaurier – Edmontosaurus annectens – das Gebiet des heutigen Wyoming durchstreift. Sie starben vermutlich durch Dürre und ihre Kadaver vertrockneten, bevor sie durch eine Flutwelle überspült und unter Sediment begraben wurden.