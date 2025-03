Ein 21-Jähriger betankt sein Auto an einer SB Tankstelle in Zell unter Aichelberg. Während des Tankvorgangs sitzt er im Fahrzeug, danach fährt er los, obwohl die Zapfpistole noch im Tankstutzen steckt. Die Polizei kommt ihm schnell auf die Schliche.

Wie die Polizei berichtet, betankte der 21-Jährige sein Auto kurz nach 19 Uhr an der SB Tankstelle in der Göppinger Straße. Während des Tankvorgangs setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug. Als der Tank voll war, fuhr er weg, obwohl die Zapfpistole noch im Tankstutzen steckte. Die Pistole blieb hängen, wodurch die Tanksäule und der Schlauch beschädigt wurden.

Als der 21-Jährige dies bemerkte, hielt er an und steckte die Zapfpistole zurück in die Säule. Daraufhin suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei kann noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Durch die Videoaufzeichnung konnte die Polizei den Mann jedoch ermitteln, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Er hatte wohl nicht bedacht, dass Tankstellen prinzipiell per Video überwacht werden, um Kraftstoffdiebstähle zu verhindern - oder wähnte sich an der SB-Tankstelle in Göppingen in vermeintlicher Sicherheit.