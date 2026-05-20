Der SC Freiburg kämpft im Finale der UEFA Europa League gegen Aston Villa um den Titel. Doch wo wird das Endspiel live im TV übertragen? Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?
20.05.2026 - 09:28 Uhr
Die UEFA Europa League steuert auf ihren Höhepunkt zu: Am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, bestreitet der SC Freiburg erstmals in der Vereinsgeschichte ein europäisches Finale. Die Breisgauer qualifizierten sich mit einem 3:1-Erfolg gegen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel für das Endspiel. Dort trifft das Team auf Aston Villa. Der englische Traditionsklub aus Birmingham setzte sich im Rückspiel des Halbfinals mit 4:0 gegen Nottingham Forest durch und machte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett. Nun stellt sich die große Frage: Wer sichert sich den Titel?