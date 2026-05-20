Alle Informationen zur Übertragung des Finales der UEFA Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa im Überblick.

SC Freiburg gegen Aston Villa, Europa League Finale: Uhrzeit,

Im Finale der Europa League stehen sich der SC Freiburg und Aston Villa gegenüber. Gespielt wird am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Endspiel findet im Besiktas Park in Istanbul statt. Als Schiedsrichter ist der erfahrene Franzose Francois Letexier im Einsatz.

Wettbewerb : Europa League 2025/26, Finale

: Europa League 2025/26, Finale Spiel : SC Freiburg gegen Aston Villa

: SC Freiburg gegen Aston Villa Datum : 20. Mai 2026

: 20. Mai 2026 Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Stadion: Besiktas-Park (Istanbul)

Besiktas-Park (Istanbul) Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Finale der Europa League zwischen Freiburg und Aston Villa läuft im Free-TV

Tolle Nachrichten für die Fußballfans! RTL überträgt das Finale der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa am Mittwoch, den 20. Mai, live im Free-TV. Anstoß in Istanbul ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung startet bereits um 20.15 Uhr. Durch die Sendung führt Moderator Florian König. Als Experte und Co-Kommentator ist Lothar Matthäus im Einsatz, während Wolff Fuss die Partie kommentiert. Direkt vom Spielfeldrand berichten Jana Wosnitza und Jonas Gerdes.

Europa-League-Finale heute live: Hier läuft SC Freiburg gegen Aston Villa live im Stream

Die Europa League kann komplett über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ empfangen werden, so auch das Endspiel am Mittwochabend. Einen kostenlosen Stream für das Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa wird es leider nicht geben.