Der Stuttgarter Torjäger erzielt das erste Bundesliga-Tor der Saison für den VfB und zeigt danach den Babyjubel. Womöglich steht bald Nachwuchs im Hause Demirovic an.

Philipp Maisel 24.08.2024 - 16:06 Uhr

Das Landesduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg war noch keine 120 Sekunden alt, da lag der Ball schon im Netz der Heimmannschaft. Torschütze Ermedin Demirovic, der die Stuttgarter Führung schick per Seitfallzieher erzielt hatte, hob ihn danach auf, schob ihn unters Trikot und steckte sich den Daumen in den Mund – ein klares Zeichen dafür, dass es bald Nachwuchs geben dürfte im Hause des Stuttgarter Stürmers. Das hat er etwas außerhalb der Stuttgarter Innenstadt gefunden, seine Verlobte Sandra und seine Eltern richten es aktuell noch ein, während Demirovic sich ganz auf den Fußball und das Ankommen in Stuttgart konzentrieren kann.