Das Landesduell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart steht an – und SC-Coach Julian Schuster steht vor einer speziellen Herausforderung, wie er selbst sagt.
12.09.2025 - 11:47 Uhr
Keine Frage: Für Julian Schuster (40) ist das Landesduell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart immer etwas Besonderes. Geboren in Bietigheim, Fußball gespielt beim FV Löchgau und später beim VfB (von 2005 bis 2008) und dann seit 2008 komplett beim SC Freiburg aktiv (seit der vergangenen Saison als Chefcoach): Allein durch seine Vita wird die Partie gegen den VfB stets speziell bleiben für den früheren SC-Kapitän.