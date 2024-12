Auseinandersetzung zwischen mehr als 70 Fußballfans in Sinsheim

Mehr als 70 Fans der TSG 1899 Hoffenheim und vom SC Freiburg treffen in der Fußgängerzone von Sinsheim aufeinander. Die Polizei muss einschreiten.

red/dpa/lsw 08.12.2024 - 21:00 Uhr

Vor der Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg hat es in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine größere Auseinandersetzung zwischen Fangruppen der beiden Vereine gegeben. 70 bis 80 Menschen seien um die frühe Mittagszeit in der Fußgängerzone aufeinandergetroffen, teilte die Polizei am Abend mit.