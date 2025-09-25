Die Volleyball-Bundesliga wollte mit zwölf Teams in die neue Saison starten. Daraus wird nun nichts. Allianz MTV Stuttgart hat einen Top-Gegner weniger.
25.09.2025 - 20:40 Uhr
Finanzielle Ungereimtheiten gab es beim SC Potsdam schon im vergangenen Jahr. Nun aber sind die Konsequenzen ernster denn je. Denn am Donnerstagabend gab die Volleyball-Bundesliga (VBL) Folgendes bekannt: „Die SC Potsdam Sport & Marketing GmbH hat den Antrag auf eine Lizenz für die 1. Bundesliga Frauen in der bevorstehenden Saison 2025/26 zurückgezogen.“ Damit startet die Spielzeit Mitte Oktober ohne das langjährige Topteam.