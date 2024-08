Im Pokalspiel bei Preußen Münster wird der VfB Stuttgart seine Abwehr erneut umbauen. Währenddessen ist in Ameen Al-Dakhil der Nachfolger von Waldemar Anton gefunden.

Gregor Preiß 26.08.2024 - 16:47 Uhr

Der VfB Stuttgart kassierte im Schnitt 1,1 Gegentore in der fabelhaften Spielzeit 2023/24. Am ersten Spieltag in Freiburg waren es gleich drei. Die Gründe für den Fehlstart sind vielfältig und fangen am anderen Ende des Spielfeldes an. Vorne passte Vieles nicht, in der Mitte auch nicht, und so summierten sich die Probleme am Ende eben (auch) vor dem eigenen Tor.