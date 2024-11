Stillstand ist nichts für ihn. Kaum hat Pascal Fetzer die Scala-Gastronomie übernommen, zieht er auch schon eine Premiere aus seinem Zauberhut. Sie verbindet Mode, Genuss und Kultur. An Fetzers Seite: lokale Player, die sich über Ludwigsburg hinaus einen Namen gemacht haben.

Als da wären Thomas Neff, einer der Gründer von Satoshi Spirits, Jonas Hald von Private Drinking Affairs und Christopher Herrmann. Mit dem Ludwigsburger Upcycling-Modedesigner hat Fetzer ein Event ausgetüftelt, das es in der Barockstadt so noch nie gegeben haben dürfte: Eine Runwayshow, ein mehrgängiges Flying Menü, Cocktail-Stationen und des Nachts eine Dance-Party mit den DJs LaLoc & der Renner.

Leidenschaft verbindet

Gerade mal sechs Wochen sei es her, dass Fetzer und Herrmann sich kennenlernten. Zufällig. „Ich war in der Stadt unterwegs und habe in seinem Schaufenster ein Hemd gesehen, das ich klasse fand“, erzählt der Gastronom. Die Leidenschaft, mit der sich der Designer um seinen Neukunden kümmerte, beeindruckte Fetzer. Kurz darauf schaute Herrmann im Gegenzug bei der Eröffnung des Scala vorbei und war ebenso beeindruckt. „Ich hatte das erste Mal das Gefühl, wir sind hier in einer Großstadt“, erinnert sich der Fashion-Profi und lacht.

Neben der Bar werden die Models performen. Foto: Simon Granville

Im Mittelpunkt des Abends sollen Herrmanns Kreationen stehen. Mit seinem Label THXMATE setzt er ein Zeichen gegen Wegwerf-Mode. In der Show dreht sich alles um die 1980er Jahre in New York. Die Outfits spiegeln den Gegensatz von arm und reich wider. „Das wird man an den Models sehen“, verrät Herrmann.

Apropos Models: Mehr als 20 Models werden die Foyers, Bar und Bistro als Laufsteg nutzen und jeweils zwei Outfits vorführen. Ihr Weg führt in einer Art Rundtour durch Foyer und Gastrobereich. Nach der Show, die von Herrmanns Partnerin Kirsten Hellstern moderiert wird, können die Gäste die Mode anprobieren.

Alkoholfreie und hochprozentige Cocktails

Scala-Küchenchef Jörg Berghoff und Tarik Rojano-Adam interpretieren das Thema New York kulinarisch. Die Vorspeise hat asiatische Einflüsse, der Hauptgang spielt mit Barbecue und Fisch und beim Dessert dürfen Brownies und Cookies nicht fehlen.

Christopher Herrmann in seinem Laden in der Innenstadt. Foto: Simon Granville

Um den Genuss perfekt zu machen, sind Thomas Neff und Jonas Hald mit an Bord. Seit 2007 lebt Letzterer seine Leidenschaft für klassische Barkultur. Anfangs im „Cocktails & Dreams“, einer Online-Community für hochwertige Getränke. Dann studierte er an der Hochschule Heilbronn Weinbetriebswirtschaft, 2018 eröffnete er zusammen mit zwei Geschäftspartnern die Cocktailbar TinTin in Stuttgart. Im Sommer dieses Jahres machte er sich mit Private Drinking Affairs selbstständig.

Für das Event im Scala hat er vier alkoholfreie Cocktails kreiert. Was aber nicht bedeutet, dass am 29. November ganz auf Hochprozentiges verzichtet werden soll. Thomas Neff wird mit Destillaten am Start sein.

Unterschiedliche Ticket-Optionen

Paket 1: 18.30 Uhr, Willkommensdrink, Sitzplatz im Lokal, Flying Menü, Runwayshow ab 21.30 Uhr, danach Party (70 Euro)

Paket 2: Einlass ab 20.30 Uhr, Willkommensdrink, Modenschau, Party, Runwayshow ab 21.30 Uhr (20 Euro)

Paket 3: Einlass 23 Uhr, nur Party (10 Euro)

Karten gibt es online über die Scala Homepage www.scala-gastronomie.de oder im Laden von Christopher Herrmann in der Eberhardstraße 25 sowie bei Kirsten Hellstern bei Heim & Seele in der Seestraße 8.