Schach: Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Wie erfolgreich in der Schachabteilung der Spvgg Rommelshausen Nachwuchsarbeit betrieben wird, haben jüngst wieder einmal die Schulschach-Bezirksmeisterschaften gezeigt. Denn im Siegerteam des Staufer-Gymnasium Waiblingen in der Wettkampfklasse 4 der weiterführenden Schulen sowie im Team der Haldenschule Rommelshausen und der Karl-Mauch-Schule Stetten, die das Grundschulturnier auf dem ersten und zweiten Platz beendet haben, haben sich gleich drei Schulen mit aktiven Vereinschachsportlern der Spvgg für das württembergische Schulschach-Finale qualifiziert.

Dabei hatte das Grundschulturnier in der Spvgg-Halle mit 25 Mannschaften aus 13 Schulen aus den Landkreisen Ludwigsburg und Rems-Murr einen Teilnehmerrekord zu vermelden. Die Haldenschule war mit fünf Mannschaften und die Karl-Mauch-Schule mit drei Teams vertreten. Nach sechs Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler setzte sich die Haldenschule Rommelshausen souverän mit 12:0 Punkten durch. Jan Wüstenberg, Leon Traub, Felix Wüstenberg und Paul Gernhard ließen nichts anbrennen und gaben lediglich einen Brettpunkt ab. Zweite mit 10:2 Punkten und 19:5 Brettpunkten wurde die Karl-Mauch-Schule Stetten mit Elias Haehl, Julian Gehring, Leon Maile und Maximilian Kühne. Fast hätte Team II der Haldenschule ebenfalls die Qualifikation für das württembergischen Finale geschafft. Es unterlag in der letzten Runde der Friedensschule Pleidelsheim denkbar knapp mit 1,5:2,5, welche damit den dritten Qualifikationsplatz erreichte.

Die Schach-AGs der Haldenschule und der Karl-Mauch-Schule werden seit vielen Jahren von Simona Gheng in Kooperation mit der Spvgg Rommelshausen betreut.

Im Hauptturnier der weiterführenden Schulen waren die Denksportler der Spvgg Rommelshausen in drei Wettkampfklassen vertreten. In der WK 2 (Jahrgang 2008 und jünger) belegte das Kolping-Gymnasium Fellbach mit seinem Mannschaftsführer und Schach-AG-Leiter Leonard Mannuß einen guten vierten Platz unter zwölf Sechser-Mannschaften. Das Staufer-Gymnasium Waiblingen war mit seinem elften Platz weniger zufrieden, zu stark war die Konkurrenz für Leonie Thost und ihre Mitschüler. In der WK 3 (2011 und jünger) gingen einige ehemalige „Römer“ mit dem Gustav-Stresemann-Gymnasium Schmiden an den Start, mussten aber anerkennen, dass die anderen Teams besser in Form waren. Am erfolgreichsten waren die Schüler des Staufer-Gymnasiums Waiblingen. Sie belegten in der WK 4 (2013 und jünger) den ersten Platz unter zehn Mannschaften. Das von Sascha Wüstenberg in Vertretung des Schach-AG-Leiters Georg Sackmann betreute Team erspielte mit Benjamin Wüstenberg, Levon Karabetyan, Ferdinand Noll und Jad Ahmad in sieben Runden 13:1 Mannschafts- und 25:3 Brettpunkte.

Das württembergische Schulschach-Finale findet am Freitag, 13. März, im Gymnasium Obersulm statt. Schulen mit talentierten Vereinsspielern haben die Gelegenheit, sich dort für die deutsche Schulschach-Meisterschaft zu qualifizieren. 2025 waren sowohl die Haldenschule als auch die Karl-Mauch-Schule bei der deutschen Grundschul-Schachmeisterschaft dabei.