Der Weltmeister Ding Liren will gegen das Wunderkind Dommaraju Gukesh unbedingt den WM-Titel verteidigen – doch er tut sich in der dritten Partie unglaublich schwer. Zerbricht er am Ende daran?

Norbert Wallet 28.11.2024 - 15:57 Uhr

Kein Schachspieler leidet so dekorativ wie der chinesische Weltmeister Ding Liren. Gerade verteidigt er in Singapur gegen den 18-jährigen indischen Herausforderer Dommaraju Gukesh seinen Titel. Am Mittwoch wurde die dritte Partie gespielt, an diesem Freitag folgt die vierte.