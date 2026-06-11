Mehr als 3.000 Schließfächer wurden bei einem Einbruch aufgebrochen. Nun fordern die ersten zwei Kunden vor Gericht Schadenersatz – für Bargeld, Schmuck und Goldmünzen.

dpa 11.06.2026 - 14:01 Uhr

Gelsenkirchen/Essen - Vor dem Landgericht Essen hat am Mittag ein erster Zivilprozess um den spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen begonnen. Eine Kundin fordert in ihrer Klage von dem Geldinstitut Schadenersatz. Sie gibt an, Bargeld und Schmuck in Höhe von 391.000 Euro in ihrem Schließfach gehabt zu haben, das aufgebrochen wurde. Die 83-jährige Rita M. wirft dem Geldinstitut gravierende Versäumnisse bei der Sicherung des Schließfachraumes vor. Die Sparkasse weist dies zurück.