Nach dem filmreifen Einbruch in die Gelsenkirchener Sparkasse Ende 2025 verlangen die ersten geschädigten Kunden Schadenersatz. In zwei Klagen am Landgericht Essen geht es um hohe Summen.

dpa 10.06.2026 - 17:30 Uhr

Gelsenkirchen/Essen - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen vor fast einem halben Jahr beginnen nun die ersten beiden Zivilprozesse. Vor dem Landgericht Essen fordern zwei Kunden Schadenersatz. Im ersten Verfahren an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) wird die Klage einer Kundin verhandelt, die 391.000 Euro von der Sparkasse für gestohlenes Bargeld und Schmuck aus ihrem aufgebrochenen Schließfach verlangt.