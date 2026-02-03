Ansätze zur Vermeidung klimaschädlicher Kondensstreifen sind komplex. Auch Testflüge zeigen: Der Weg zu klima-optimierten Flugplänen ist noch weit.
Zur Vermeidung klimaschädlicher Kondensstreifen bei Verkehrsflugzeugen ist es nach Einschätzung der Deutschen Flugsicherung (DFS) noch ein weiter Weg. Es seien weitere Untersuchungen notwendig, hat das bundeseigene Unternehmen nach Abschluss des vom Bund geförderten Forschungsprojekts D-KULT mitgeteilt. Darin wurde untersucht, wie effektiv Luftmassen umflogen werden können, in denen sich besonders langlebige Streifen bilden.