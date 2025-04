Ratten im Keller, Wespen unter der Markise, Wanzen im Bett: Auf diese Mitbewohner kann wohl jeder verzichten. Welche tierischen Quälgeister kommen hierzulande besonders häufig vor? Ein gelernter Schädlingsbekämpfer aus Oberaichen klärt auf.

Caroline Holowiecki 23.04.2025 - 14:00 Uhr

Eine tote Hornisse im Reagenzglas, leblose Kartoffelkäfer, Motten und Rossameisen in Gläsern sowie leere Nester von diversen Wespenarten: Manchen wird’s jucken beim Betreten der Firma Burkhardt. Für den Inhaber Stephan Burkhardt ist das alles jedoch Anschauungsmaterial – und sein tägliches Geschäft. Der 42-Jährige ist gelernter Schädlingsbekämpfer und führt seit elf Jahren seine Firma im Wohngebiet von Oberaichen sowie eine Außenstelle in Stuttgart-Süd. Ihn und sein Team rufen Menschen an, wenn sie unliebsame Mitbewohner loswerden wollen – vom Maulwurf über die Taube bis hin zum Silberfischchen. „Alles, was kreucht und fleucht“, sagt er. Der Bedarf ist hoch. Von rund 6000 Einsätzen pro Jahr berichtet er, das Zentrum liege auf den Fildern und in Stuttgart.