Schäferei als Nebenerwerb Sindelfinger hofft auf zweite Chance für seine Schafe
Bernd Spindler musste seine kleine Herde zum Jahreswechsel abgeben. Ob er die Schäferei wieder aufnehmen darf, hängt von der Entscheidung des Finanzamts ab.
Bernd Spindler musste seine kleine Herde zum Jahreswechsel abgeben. Ob er die Schäferei wieder aufnehmen darf, hängt von der Entscheidung des Finanzamts ab.
Fast zehn Jahre lang gehörten Schafe zum Alltag von Bernd Spindler. Was als Ausgleich zum Bürojob begann, entwickelte sich für ihn zu einem ernsthaften landwirtschaftlichen Projekt. Doch derzeit stehen seine Weiden leer: Zum Jahreswechsel hat der 46-Jährige seine Tiere abgeben müssen. Hintergrund sind Unstimmigkeiten mit dem Finanzamt.