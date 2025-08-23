Schäferlauf in Markgröningen Ein Fest, das von der ganzen Stadt gelebt wird
Markgröningen feiert seinen Schäferlauf und sein neues Schäfer-Königspaar. Es ist ein Fest, das alle mit einschließt.
Markgröningen feiert seinen Schäferlauf und sein neues Schäfer-Königspaar. Es ist ein Fest, das alle mit einschließt.
Seit Freitag und noch bis zum Montagabend steht Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) kopf. Die ganze Kleinstadt – von einigen geplagten Anwohnern einmal abgesehen – ist in Feierlaune, trifft man einander, grüßt man nicht mit „Hallo“ oder „Grüß Gott“, sondern wünscht sich „Schönen Schäferlauf!“. Die städtischen Farben Gelb und Blau hängen nicht nur als Fahne vom historischen Fachwerkrathaus, sondern auch als Wimpel in den Gassen, Straßen und an der einen oder anderen Balkonbrüstung. Auch Schafe begegnen einem immer wieder. Sei es als Plüschtier in verschiedenen Schaufenstern, als zotteliger Rucksack mit Beinen oder als hübsches Stoffmuster von Kissen. Und auch echte Schafe gibt es natürlich.