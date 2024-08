Die Polizei ist zufrieden mit dem Verlauf des Schäferlaufs in Markgröningen. Tatsächlich gab es in diesem Jahr weniger Körperverletzungen als sonst – dafür fuhren die Abschleppwagen aber unermüdlich.

Julia Amrhein 27.08.2024 - 15:28 Uhr

Der Anschlag in Solingen lässt viele Menschen mit gemischten Gefühlen auf Großveranstaltungen blicken. So auch beim zeitgleich stattfindenden Schäferlauf in Markgröningen: Gut 75 000 Besucher tummelten sich am vergangenen Wochenende an den vier Festtagen im Städtchen – und das größtenteils friedlich, wie Hans-Christian Hecker, Leiter des Polizeireviers Vaihingen an der Enz, sagt: „Aus polizeilicher Sicht und in der Gesamtschau betrachtet, war der Schäferlauf 2024 ein gelungenes Fest, das über die vier Festtage hinweg fröhlich, geordnet und überwiegend friedlich verlief, auch wenn es unter den Eindrücken der Geschehnisse vom vergangenen Freitag in Solingen stand.“