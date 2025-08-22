Zum 100. Mal findet dieses Jahr in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) der Schäfertanz statt – mit so vielen Tänzern wie noch nie. Warum ist das Brauchtum bei jungen Menschen so beliebt?
22.08.2025 - 15:00 Uhr
Eigentlich ist es Quatsch, dass der Schäferlauf in Markgröningen offiziell erst am Freitag beginnt. Denn auf dem Stoppelfeld ist am Donnerstagabend schon die Hölle los. Dabei findet nur die Probe für den Schäfertanz statt. „Für die Markgröninger beginnt der Schäferlauf heute schon“, sagt Annika Heinkele. Sie ist eine der Tänzerinnen – und trägt so dazu bei, dass eine 100 Jahre alte Tradition weiterlebt.