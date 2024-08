Beim Leistungshüten müssen Schäfer mit der Herde des Markgröninger Stadtschäfers Edmund Wörner zeigen, was sie und ihre Hunde können. Die Schafe sind es gewöhnt, gehütet zu werden, und müssen nicht besonders vorbereitet werden.

Sabine Armbruster 20.08.2024 - 16:04 Uhr

Ende August rückt in Markgröningen eine Berufsgruppe in den Fokus, die recht selten geworden ist. Zwar gibt es in Baden-Württemberg noch rund 1200 Schäferinnen und Schäfer, aber für nur etwa ein Zehntel davon ist diese Tätigkeit der Hauptberuf. Eine Sonderrolle nimmt Edmund Wörner ein. Der 54-Jährige ist nämlich Stadtschäfer von Markgröningen, und das seit immerhin 24 Jahren.